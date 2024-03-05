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Полузащитник «Зенита» Ахметов: на матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера

Полузащитник «Зенита» Ахметов: на матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов отметил атмосферу на матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«На матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера. Спасибо нашим болельщикам. Всегда приятно играть на полном стадионе, тем более на своём. Это помогает и гонит тебя вперёд. От такой атмосферы получаешь удовольствие и хочешь проявить себя ещё больше», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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