Ахметов: не думаю, что болельщики воспримут мой переход в «Зенит» так же, как и Фернандеса

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов считает, что болельщики ПФК ЦСКА не должны обижаться на него за переход в клуб из Санкт-Петербурга. По мнению Ахметова, его трансфер в «Зенит» отличается от перехода Марио Фернандеса, ведь Ильзат перебрался в петербургский клуб транзитом через «Краснодар».

«Не думаю, что болельщики воспримут мой переход в «Зенит» так же, как и Марио Фернандеса. Я перешёл из «Краснодара», поэтому не думаю, что должны быть обиды», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов.