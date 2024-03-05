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Ахметов: не думаю, что болельщики воспримут мой переход в «Зенит» так же, как и Фернандеса

Ахметов: не думаю, что болельщики воспримут мой переход в «Зенит» так же, как и Фернандеса
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов считает, что болельщики ПФК ЦСКА не должны обижаться на него за переход в клуб из Санкт-Петербурга. По мнению Ахметова, его трансфер в «Зенит» отличается от перехода Марио Фернандеса, ведь Ильзат перебрался в петербургский клуб транзитом через «Краснодар».

«Не думаю, что болельщики воспримут мой переход в «Зенит» так же, как и Марио Фернандеса. Я перешёл из «Краснодара», поэтому не думаю, что должны быть обиды», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов.

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