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Защитник «Зенита» Нино рассказал, с кем больше общается в команде

Защитник «Зенита» Нино рассказал, с кем больше общается в команде
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Футболист «Зенита» Нино рассказал, с кем больше всего общается в команде Сергея Семака.

«Логично, что сейчас у меня максимально близкое общение с бразильскими футболистами. При этом общаюсь много с Ахметовым и Ераковичем на английском языке. Но я приложу максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки иметь возможность общаться с русскими игроками на русском языке», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Нино перешёл в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. На данный момент после 19 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на втором месте с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39 очков).

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