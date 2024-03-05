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Гвардиола высказался о выборе состава «Сити» на ответный матч с «Копенгагеном»

Гвардиола высказался о выборе состава «Сити» на ответный матч с «Копенгагеном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выборе состава на предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Напомним, первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выбор зависит от игроков, от того, как они себя чувствуют. Соревнования очень важны, потому что в футболе всё может случиться, и вы должны помнить об этом. Мы хотим пройти дальше, и это наша цель.

Я очень уважаю «Копенгаген». Они защищаются, у них хорошая система. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, и наша цель сейчас — попасть в восьмерку лучших команд», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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