Гвардиола высказался о выборе состава «Сити» на ответный матч с «Копенгагеном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выборе состава на предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Напомним, первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:1.

«Выбор зависит от игроков, от того, как они себя чувствуют. Соревнования очень важны, потому что в футболе всё может случиться, и вы должны помнить об этом. Мы хотим пройти дальше, и это наша цель.

Я очень уважаю «Копенгаген». Они защищаются, у них хорошая система. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, и наша цель сейчас — попасть в восьмерку лучших команд», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.