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Григорий Иванов высказался о нынешнем положении «Урала» в турнирной таблице РПЛ

Григорий Иванов высказался о нынешнем положении «Урала» в турнирной таблице РПЛ
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нынешнем положении дел команды в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, такое место в таблице давит на команду. Следующий матч чемпионата с «Зенитом», но я не знаю, как сыграют. Про готовность команды нужно спросить у тренера», — приводит слова Иванова Metaratings.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 19 очков после 19 проведённых матчей. Свою следующую игру екатеринбуржцы проведут 9 марта в рамках 20-го тура РПЛ. К ним в гости на «Екатеринбург Арену» приедет санкт-петербургский «Зенит».

В прошедшем туре «Урал» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счётом 0:1. Единственный мяч вонзил защитник Андрей Семёнов.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Семёнов – 73'    
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