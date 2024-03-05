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Григорий Иванов высказался о нынешнем положении «Урала» в турнирной таблице РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нынешнем положении дел команды в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, такое место в таблице давит на команду. Следующий матч чемпионата с «Зенитом», но я не знаю, как сыграют. Про готовность команды нужно спросить у тренера», — приводит слова Иванова Metaratings.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 19 очков после 19 проведённых матчей. Свою следующую игру екатеринбуржцы проведут 9 марта в рамках 20-го тура РПЛ. К ним в гости на «Екатеринбург Арену» приедет санкт-петербургский «Зенит».

В прошедшем туре «Урал» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счётом 0:1. Единственный мяч вонзил защитник Андрей Семёнов.