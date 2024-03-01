Сборная России вернёт нас в 2021-й! Уж слишком много в составе звёзд

Март – это не только возвращение РПЛ, но и матчей сборной России. И в этот раз они реально возбуждают. Сначала в Москву на товарищескую встречу приедет Сербия – первая европейская национальная команда, которая сыграет с Россией после международного бана. А дальше – Парагвай. Да, соперник с 56-го места рейтинга ФИФА, однако рядом Словения и Коста-Рика. Это точно куда статуснее условной Кубы или Кении. Так что многие наверняка вдохновлены.

А когда Валерий Карпин назвал состав сборной – окончательно стало понятно, что нас ждёт мощная заруба.

Головин, Алексей Миранчук, Захарян и Кузяев – все топовые легионеры приглашены на сбор. Ещё ни разу после бана Карпин не вызывал всех их одновременно, а когда кто-то получал приглашение персонально, то порой не доезжал до национальной команды. Из-за травм или каких-то других причин. Но в этот раз есть чёткое ощущение, что все они прибудут. Если не случится форс-мажора. Тем более играть в Москве, а не в условном Волгограде. Логистически меньше сложностей.

Валерий Карпин Фото: Михаил Шапаев, РФС

Вообще, в первый и одновременно в последний раз эта фантастическая четвёрка сыграла вместе в «Лужниках». Помните сентябрь 2021 года, дебют в сборной Карпина и одновременно Захаряна? Соперник – сборная Хорватии, отбор на ЧМ-2022, а матч закончился нулевой ничьей. Спустя два с половиной года они вновь могут выйти в старте. Правда, если в 2021-м Кузяев и Захарян ещё не были легионерами. то теперь таковыми стали.

Интересно с вратарями – во второй раз подряд в список вызванных попал Андрей Лунёв. Осенью парень не смог прибыть из-за травмы, но теперь проблем возникнуть не должно. Интересно, какой статус будет у голкипера «Карабаха». Ехать второй-третьей опцией в составе из Азербайджана как-то странно. Будут ли готовы Кафанов и Карпин посадить Сафонова в одном матче на скамейку? И дать сыграть легионеру? Пока вообще неясно.

Ещё одна интересная тенденция этой сборной – новый базовый клуб. Если раньше таковым условно считался «Спартак», то теперь это «Локомотив». Восемь футболистов – в расширенном списке. Понятно, что в итоговом количество слегка сократится, но лидерство наверняка останется. И не сказать, что есть какие-то совсем нелогичные вызовы. Лантратов – основной вратарь, один из лучших в РПЛ. Сильянов – дефицитный крайний защитник, Морозов немало ошибался, но имел постоянную игровую практику осенью. Не факт, правда, что она сохранится весной. Баринов, Глушенков, Пиняев, Карпукас – лица нынешнего «Локо». Антон Миранчук периодически тоже хорош.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «По регламенту вызовы в национальные команды необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нём появятся и другие кандидаты, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнётся 14-15 марта».

С одной стороны, круто, что прибудут такие соперники, так ещё мы можем дождаться легионеров. Но одно из пожеланий, которое мы писали на 2024-й, пока не сбывается. Хотелось бы, чтобы РФС чаще отправлял сборную в регионы. Ведь когда команда приезжает в тот же Волгоград – это мощнейшая социальная миссия. Полный стадион, и неважно, кто в соперниках. Сейчас же первое международное окно полностью отдали столице.

Главное, чтобы эта тенденция не сохранилась на оставшуюся часть года. Сборную России в регионах очень любят и ждут.