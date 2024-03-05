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Холанд — о ментальном здоровье: я мог начать плакать, если упускал много моментов

Холанд — о ментальном здоровье: я мог начать плакать, если упускал много моментов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о необходимости работать над своим ментальным здоровьем.

«В юности это было для меня сложной задачей. Я мог начать плакать, если мы проигрывали, и я упускал много моментов, поэтому я много работал над этим. Я думаю, это был вызов, потому что я многого требую от себя, и я знаю, что мои товарищи по команде и менеджер многого требуют от меня. Над этим нужно работать», — приводит слова Холанда ВВС.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний Холанд забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Также на счету норвежца по пять забитых мячей в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.

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