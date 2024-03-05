Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Печально для них». Эрлинг Холанд рассказал о неудачном просмотре в «Копенгагене»

«Печально для них». Эрлинг Холанд рассказал о неудачном просмотре в «Копенгагене»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» рассказал о несостоявшемся переходе в клуб из Дании.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я был у них на просмотре в 2016 году, думаю, пара парней в клубе хотели меня, но не все, так что этого не произошло. Печально для них. Но, возможно, это хорошо для меня, ведь я отправился в «Мольде», и это был хороший выбор. Мне нравится клуб, он тоже хороший.

Был ли я заинтересован в переходе? Да, я был заинтересован. Очевидно, что тогда я должен был присоединиться к команде U19, мне было интересно. Поэтому я и поехал туда. У меня даже была футболка с девятым номером и фамилией Холанд, думаю, она до сих пор у меня дома. Но моя судьба сложилась иначе», — приводит слова Холанда ВВС.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Материалы по теме
Холанд — о ментальном здоровье: я мог начать плакать, если упускал много моментов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android