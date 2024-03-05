«Печально для них». Эрлинг Холанд рассказал о неудачном просмотре в «Копенгагене»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» рассказал о несостоявшемся переходе в клуб из Дании.

«Я был у них на просмотре в 2016 году, думаю, пара парней в клубе хотели меня, но не все, так что этого не произошло. Печально для них. Но, возможно, это хорошо для меня, ведь я отправился в «Мольде», и это был хороший выбор. Мне нравится клуб, он тоже хороший.

Был ли я заинтересован в переходе? Да, я был заинтересован. Очевидно, что тогда я должен был присоединиться к команде U19, мне было интересно. Поэтому я и поехал туда. У меня даже была футболка с девятым номером и фамилией Холанд, думаю, она до сих пор у меня дома. Но моя судьба сложилась иначе», — приводит слова Холанда ВВС.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.