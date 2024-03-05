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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, чем его впечатлил «Копенгаген»

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, чем его впечатлил «Копенгаген»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» рассказал, чем его впечатлил клуб из Дании. Напомним, первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, как они защищаются. Они очень хорошо организованы. Я всегда знаю обо всех игроках соперника, и о том, что наши игроки должны делать. В прошлом сезоне нам с трудом удавалось побеждать там.

Мы играем с очень хорошей командой, если учесть, что случилось с ними в матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Как сложно было «Баварии» в Копенгагене. Я прекрасно знаю их сильные стороны и качества, потому что они два года подряд работают с одним и тем же менеджером. У них есть темп в переходе из обороны в атаку. Но особенно мне нравится то, как они защищаются и компактны», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» состоится 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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