Роналдиньо: я мог стать игроком «Торино», эта возможность могла изменить жизнь моей семьи

Бывший футболист «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что в раннем возрасте мог перейти в итальянский «Торино».

«Я мог стать игроком «Торино», и всё благодаря моему брату Роберто, но потом всё провалилось. Когда я был очень молод, мой старший брат отправился на просмотр в «Торино», вы можете себе представить, как мы чувствовали себя всей семьёй. Эта возможность могла бы изменить нашу жизнь, поскольку я тоже играл в футбол, меня бы тоже взяли. Однако в конце концов «Гремио» не отпустил моего брата, и мы оба остались в Бразилии», — приводит слова Роналдиньо Milan News.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира — 2002.