Тренер «Динамо» Личка: из «Реала» не позвонят, а «Зениту» я откажу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил о желании работать в московском клубе до окончания контракта. Трудовой договор чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года при выполнении определённых условий.

«Я не получал предложений от других клубов за время работы в Москве. Есть контракт с «Динамо», а всё остальное меня не интересует. Я уважаю людей и клуб, в котором работаю. Если кто-то мной заинтересуется, им надо позвонить Диме Гафину, президенту клуба. Сам я не уйду отсюда до окончания контракта.

Что буду делать, если позвонят из «Реала»? Оттуда мне сто процентов не наберут (смеётся.) А если поступит предложение от «Зенита»? Откажу им — я работаю в «Динамо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички набрали 35 очков после 19 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.