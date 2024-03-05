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Тьерри Анри рассказал, кем из современных тренеров восхищается в тактическом плане

Тьерри Анри рассказал, кем из современных тренеров восхищается в тактическом плане
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Бывший футболист «Барселоны», «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о главном тренере миланского «Интера» Симоне Индзаги.

«Кем я восхищаюсь в тактическом плане? Индзаги. Я следил за ним долгое время, ещё со времен его «Лацио». Он был известен тем, что если вы столкнётесь с ним в кубковом матче, у вас будут проблемы. Мы видели, как «Манчестер Сити» боролся с его «Интером», играя по схеме 5-3-2. Сейчас мне нравится, что он играет с двумя центральными нападающими», — приводит слова Анри Euro Foot.

47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Интер» набрал 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на 12 очков.

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