Анчелотти сравнил Кака с Беллингемом: раньше на этой позиции было больше таланта, чем силы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил атакующего полузащитника Джуда Беллингема с бывшим игроком «сливочных» Кака.

«В англичанине есть что-то от бразильца, да. Между ними нет особой разницы. За последние несколько лет игра изменилась, и теперь плеймейкеры стали намного мощнее. Двадцать лет назад на этой позиции было больше таланта, чем силы», — приводит слова Анчелотти AS.

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В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

Напомним, Кака завершил карьеру в декабре 2017 года. Всего на профессиональном уровне он провёл 529 матчей во всех турнирах, в которых отметился 161 забитым мячом и 146 результативными передачами.

За свою карьеру бразилец успел поиграть за бразильский «Сан-Паулу», итальянский «Милан», мадридский «Реал» и американский «Орландо Сити». В 2007 году Кака получил «Золотой мяч». В составе сборной Бразилии Кака провёл 92 игры, в которых забил 29 мячей. В 2002-м бразилец стал чемпионом мира.