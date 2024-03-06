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Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по сухим матчам в Лиге чемпионов

Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по сухим матчам в Лиге чемпионов
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер провёл 57-й матч на ноль в этом турнире, сообщает Opta Franz.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

По информации источника, в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Лацио» (3:0) немецкий голкипер отыграл на ноль, тем самым повторил достижение экс-голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса. При этом немец провёл меньше игр, чем испанец – 136 против 177.

Третью позицию в числе голкиперов по показателю сухих матчей в Лиге чемпионов занимает экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон (52).

Немецкий голкипер «Баварии» в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов, сыграв восемь встреч на ноль. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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Мануэль Нойер вернулся к тренировкам:

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