Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по сухим матчам в Лиге чемпионов

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер провёл 57-й матч на ноль в этом турнире, сообщает Opta Franz.

По информации источника, в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Лацио» (3:0) немецкий голкипер отыграл на ноль, тем самым повторил достижение экс-голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса. При этом немец провёл меньше игр, чем испанец – 136 против 177.

Третью позицию в числе голкиперов по показателю сухих матчей в Лиге чемпионов занимает экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон (52).

Немецкий голкипер «Баварии» в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов, сыграв восемь встреч на ноль. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам: