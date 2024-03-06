Кейн догнал Стерлинга по голам в Лиге чемпионов – впереди только Руни среди англичан

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил 27 голов в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, два гола англчанина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) стали 26 и 27 соответственно в этом турнире. По этому показателю Кейн сравнялся с вингером «Челси» Рахимом Стерлингом. Среди английских игроков больше забил только экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни – на его счету 30 голов в ЛЧ.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голом и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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