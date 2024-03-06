«ПСЖ» впервые в сезоне победил в гостевом матче Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл в гостях испанский «Реал Сосьедад» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Отметим, для французской команды эта победа стала первой в гостях в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. На групповом этапе «ПСЖ» в выездных матчах уступил «Ньюкасл Юнайтед» (1:4) и «Милану» (1:2), а также сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 1:1.

Благодаря победе на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне «Пари Сен-Жермен» смог разгромить по сумме двух матчей «Реал Сосьедад» (4:1) и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Дублем в игре отметился 25-летний французский форвард Килиан Мбаппе. Единственный мяч баскской команды на свой счёт записал хавбек Микель Мерино.

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