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«Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити»

«Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает FourFourTwo, мадридский клуб в данный момент прилагает все усилия, чтобы убедить игрока продолжить карьеру в испанской Примере. Ориентировочная сумма трансфера футболиста может составить £ 100 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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