Рафаэл Леау назвал своих кумиров в футболе и музыке

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о своих кумирах в футболе и музыке.

«Футбольный и музыкальный кумир? Криштиану Роналду. В детстве это был Роналдиньо. В музыке у меня нет настоящего кумира. Разве что, возможно, Боб Марли. У меня есть тату в его честь», — приводит слова Леау Corriere dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 56 очков и занимает третье место.

Форвард «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения: