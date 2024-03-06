Павел Маслов рассказал, что мог уйти в аренду в армянский «Урарту»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, почему не ушёл в аренду в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны армянского «Урарту».
«Почему остался в «Спартаке? Да, мог уйти. Большинство вариантов были отклонены клубом — они придерживались позиции, которую транслировали мне. Где-то клуб отказывался брать меня в аренду. Хотел ли я уйти? Да, хотел. Был вариант с «Урарту», с сербскими клубами и из РПЛ. Так вот получилось, не знаю, что сказать.
Амарал настоял на том, чтобы я остался? Да, был такой разговор с ним. Я ему транслировал свою позицию, а он мне — свою. Я прислушался к нему, он новый человек в клубе. Не буду рассказывать, о чём мы с ним договорились», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».
Маслов перешёл в «Спартак» из «Спартака-2» в январе 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 600 тыс.
В нынешнем сезоне Маслов сыграл четыре матча (225 минут), но голевыми действиями не отметился.
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