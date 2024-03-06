Сергей Кирьяков: есть ощущение, что в «Динамо» нам не рады

Экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков предположил, почему звёзды бело-голубых 1980-1990-х Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов и другие не востребованы в клубе.

«Для нас самих это вопрос вопросов. Есть ощущение, что нам в клубе не рады, хотя мы в Союзе играли только за «Динамо». Чувствуется какое-то отчуждение. Кажется, и Бородюк об этом где-то говорил. Тут жалоб никаких нет — просто мысли вслух. Мы и без «Динамо» нормально себя чувствуем и как-то проживём. Но маленький неприятный осадочек есть», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

54-летний экс-нападающий Сергей Кирьяков с января 1986 года по июль 1992 года выступал за московское «Динамо». В составе бело-голубых Кирьяков провёл 109 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал два результативных паса, стал обладателем бронзовых медалей чемпионата СССР и чемпионата России.

Полностью интервью с Сергеем Кирьяковым читайте на «Чемпионате» в 10:00