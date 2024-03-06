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«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и датский «Копенгаген». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 34-й минуте полузащитник Магнус Маттссон забил ответный мяч хозяев. В добавленное время к первому тайму Бернарду Силва вывел гостей вперёд. Окончательный счёт установил Фил Фоден на 90+2-й минуте.

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