За чем следить 6 марта: «Автомобилист» закроет серию с «Ак Барсом», «Спартак» увеличит отрыв, а Миранчук окажется в 1/4 финала ЛЕ?

12 топ-событий среды: «Аталанта» Миранчука, «Реал» и «Сити» в футболе, а ещё НХЛ, НБА, КХЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 марта 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Коламбус» одержит третью победу подряд?

«Блю Джекетс» крайне плохо проводят регулярный сезон, но последние два матча они выиграли. При этом обыграть удалось не только такой же плохой (и даже хуже) «Чикаго», но и «Вегас» — действующих обладателей Кубка Стэнли. «Питтсбург», напротив, проиграл уже три матча подряд, ещё больше усложнив себе борьбу за попадание в плей-офф. Продолжатся ли обе серии или же закончатся — покажет предстоящий матч.

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🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 марта 2024, среда. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хоть кто-то остановит «кельтов» в НБА?

Нынешний регулярный чемпионат складывается для «Бостон Селтикс» выше всяких похвал. Команда под руководством Джо Маззуллы уверенно лидирует в Восточной конференции. При этом «кельты» не знают поражений в 11 матчах кряду, в последним из них разгромив «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 140:88. В свою очередь, «Кливленд Кавальерс» расположился на третьем месте Востока, но не лучшим образом действует после паузы в НБА, связанной с Матчем всех звёзд. Сумеют ли хозяева прервать внушительную серию побед «Бостона»?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 марта 2024, среда. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Никола Йокич и компания продлят победную серию в НБА?

Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб во главе с Николой Йокичем не знает горечи поражений на протяжении шести матчей кряду. Теперь же «самородкам» предстоит встреча с «Финикс Санз», которые в последнее время нестабильно выступают в регулярном чемпионате НБА. Кевин Дюрант и компания чередуют победы и поражения. При этом клуб из Аризоны в последний раз побеждал «Денвер» на выезде 25 марта 2022 года. То есть практически два года назад. Кто же в итоге окажется сильнее?

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ

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Интрига: «Салават» сравняет счёт?

После трёх матчей впереди челябинский клуб, при этом нельзя сказать, что «Трактор» одерживал убедительные победы. «Салавату» уже приходилось отыгрываться по ходу этой серии, и уфимцы вполне могут сделать это ещё один раз. Сейчас делать это необходимо — в противном случае челябинцы будут находиться всего в шаге от прохода во второй раунд плей-офф.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Автомобилист» закроет серию?

«Ак Барс», конечно, не очень хорошо смотрелся в регулярном чемпионате, но то, что сейчас происходит с казанской командой, не поддаётся вообще никаким объяснениям. Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина находятся в шаге от вылета уже в первом раунде — «Автомобилист» дважды выиграл в Казани и взял первую домашнюю игру. Серия, от которой ожидали борьбы, может закончиться за минимальное количество матчей.

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли минчане сократить отставание в серии?

«Зубры» имели шансы сравнять счёт по итогам второго матча, но упустили преимущество в две шайбы по ходу второго периода. Теперь серия переезжает в столицу Беларуси, где на стороне минской команды будет 15-тысячная арена. По игре подопечные Дмитрия Квартальнова точно могут навязать борьбу — фактор домашнего стадиона может помочь им добыть первую победу в серии.

🏒 19:30: «Северсталь» — «Спартак», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Спартак» увеличить отрыв?

Победа красно-белых в третьем матче серии была достаточно убедительной — московская команда забросила семь шайб в ворота череповчан, которые в предстоящей игре должны будут доказать, что это было лишь случайностью. А вот у «Спартака» есть отличная возможность приблизиться к проходу во второй раунд — пятый матч будет проводиться в Москве, и в случае победы завтра команда Алексея Жамнова получит возможность закрыть серию перед своими трибунами.

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🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Локомотив» увезти вторую победу из Москвы?

Казалось, что ЦСКА воспрял после неудачной регулярки, когда в первом же матче серии в Ярославле армейцы одержали крупную сухую победу со счётом 4:0. Однако затем подопечные Игоря Никитина оживились и выиграли две встречи подряд. Предстоящая игра может стать ключевой — если железнодорожникам удастся одержать ещё одну победу перед возвращением домой, ситуация для действующих чемпионов может стать критической.

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⚽️ 20:45: «Спортинг» — «Аталанта», Лига Европы, 1/8 финала

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Интрига: Миранчук окажется в четвертьфинале ЛЕ?

«Аталанта» и «Спортинг» в 1/8 финале Лиги Европы свела жеребьёвка. Ранее команды встречались на групповом этапе: тогда бергамаски одержали победу в гостях (2:1), а в Италии команды сыграли вничью. Но в плей-офф ожидаются совершенно иные по накалу встречи. Команде Алексея Миранчука важно увезти из Португалии приемлемый результат. Хотя в последних матчах «Аталанта» буксует: на их счету ничья и два поражения в трёх турах Серии А. Покажут ли себя итальянцы иначе в Лиге Европы?

🥊 21:00*: «Наше Дело» 82: Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажут Вартанян и Исмагулов в кикбоксинге?

Эдуард Вартанян продолжает мучительные переговоры с UFC, но попасть в легендарный промоушен пока не получается. Возникшую паузу нужно как-то закрывать: для Эдуарда нашёлся отличный вариант в промоушене «Наше Дело». Там Вартанян подерётся с опытным Дамиром Исмагуловым, который как раз таки имеет отличный опыт UFC. Вот только парни будут биться не по правилам ММА, а по правилам кикбоксинга. Кто окажется сильнее?

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Копенгаген», Лига чемпионов, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов «Сити» забьёт на своём стадионе?

В первом матче 1/8 финала «Сити» в гостях разобрался с «Копенгагеном» — 3:1. Теперь команда Пепа Гвардиолы примет соперника дома. Только у отчаянных болельщиков датчан есть надежда, что «Копенгаген» пройдёт дальше. Всё же «Сити» набрал монструозную форму и «щёлкает» всех соперников подряд. В последнем туре АПЛ, например, попался «Манчестер Юнайтед» (3:1). Главная интрига встречи: сколько голов «Сити» и Эрлинг Холанд забьют «Копенгагену».

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испытает ли «Реал» проблемы в ответной встрече?

В первом матче в Германии «Реал» испытал проблемы в первом тайме, когда «РБ Лейпциг» серьёзно напряг мадридцев. Но после гола-шедевра от Диаса испанцы получили удобный сценарий. «Лейпциг» шёл вперёд, а «Реал» ловил их на контратаках. Загадка, как мадридцы не увезли из Германии более комфортное преимущество. Теперь же команды сыграют в Испании. «Реал» — неоспоримый фаворит, но «Лейпцигу» нечего терять. Не исключено, что «быки» доставят серьёзные проблемы команде Анчелотти. Тем интереснее наблюдать за матчем.