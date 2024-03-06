«Поражение с высоко поднятой головой». Голкипер «Реала Сосьедад» Ремиро — о матче с «ПСЖ»

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2). Испанский клуб покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» дома одержал победу со счётом 2:0.

«Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, как в сегодняшней игре, так и в первом матче, мы не потеряли лица. Мы пытались удержать «ПСЖ», независимо от пропущенных голов и складывающейся ситуации. Мы потерпели поражение, но это поражение с высоко поднятой головой.

Нам могло повезти чуть больше, но люди не ожидали, что мы финишируем первыми в группе, а мы финишировали. Вы должны смотреть на положительные моменты. Для нас также является наградой играть против этой великой команды, временами быть лучше. Это правда, что они были эффективнее, особенно в атаке, но мы должны сохранить хорошую игру и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Ремиро официальный сайт УЕФА.

В составе «ПСЖ» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, за «Реал Сосьедад» забитым мячом отметился полузащитник Микель Мерино, который отличился на 89-й минуте.