Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поражение с высоко поднятой головой». Голкипер «Реала Сосьедад» Ремиро — о матче с «ПСЖ»

«Поражение с высоко поднятой головой». Голкипер «Реала Сосьедад» Ремиро — о матче с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2). Испанский клуб покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» дома одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, как в сегодняшней игре, так и в первом матче, мы не потеряли лица. Мы пытались удержать «ПСЖ», независимо от пропущенных голов и складывающейся ситуации. Мы потерпели поражение, но это поражение с высоко поднятой головой.

Нам могло повезти чуть больше, но люди не ожидали, что мы финишируем первыми в группе, а мы финишировали. Вы должны смотреть на положительные моменты. Для нас также является наградой играть против этой великой команды, временами быть лучше. Это правда, что они были эффективнее, особенно в атаке, но мы должны сохранить хорошую игру и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Ремиро официальный сайт УЕФА.

В составе «ПСЖ» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, за «Реал Сосьедад» забитым мячом отметился полузащитник Микель Мерино, который отличился на 89-й минуте.

Материалы по теме
Мбаппе хоронит «Сосьедад» в ЛЧ! Но «ПСЖ» всё-таки пропустил в концовке. LIVE
Live
Мбаппе хоронит «Сосьедад» в ЛЧ! Но «ПСЖ» всё-таки пропустил в концовке. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android