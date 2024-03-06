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Мюллер: ЛЧ должна стать для «Баварии» приоритетом, не похоже, что «Неверкузен» опустится

Мюллер: ЛЧ должна стать для «Баварии» приоритетом, не похоже, что «Неверкузен» опустится
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер полагает, что сейчас мюнхенцы должны бросить все свои силы на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«Лига чемпионов должна стать для нас приоритетным соревнованием. Мы по-прежнему хотим оставаться в гонке за титул, но не похоже, что «Неверкузен» («Байер». — Прим. «Чемпионата») опустится на второе место. Впрочем, какие-то очки всё ещё стоят на кону. Давайте посмотрим, к чему мы в итоге придём», — приводит слова Мюллера известный журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 3:0 и прошла в следующую стадию турнира. Первую игру, которая проходила в Риме, команда Томаса Тухеля проиграла 0:1. После 24 матчей Бундеслиги в этом сезоне мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

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