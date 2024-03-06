Президент «ПСЖ» прокомментировал конфликт между Энрике и Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном конфликте между наставником команды Луисом Энрике и форвардом Килианом Мбаппе.

«Конфликт Мбаппе с Энрике? Решает тренер. Мы за него, это точно. Самое главное — это команда «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном уходе Мбаппе

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: