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Кирьяков: «Краснодар» пощекотал игрокам «Зенита» нервы — у них появился раздражитель

Кирьяков: «Краснодар» пощекотал игрокам «Зенита» нервы — у них появился раздражитель
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее. Основная проблема команды заключается в том, что победы приедаются. Как бы Семак ни работал в этом направлении, внутри у игроков всё равно сидит мысль, что ты постоянно чемпион. Главная задача тренера — побороть эти настроения, сделать так, чтобы футболисты снова выходили на поле такими же по-спортивному голодными, как перед первым из пяти чемпионств.

На 100% уверен, что Семак с этой задачей справится. Я думаю, и сами игроки теперь будут профессиональнее готовиться к матчам и лучше настраиваться. Да, есть сейчас раздражитель в лице «Краснодара». Появилась команда, которая пощекотала им нервы. Есть амбиции догнать и обогнать, в очередной раз выиграть титул. Теперь у них все мысли будут об этом», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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