Сергей Кирьяков обозначил цели «Ленинградца» на вторую часть сезона в Первой лиге

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал о задачах своей команды на вторую часть сезона Первой лиги. Кирьяков возглавил «Ленинградец» в июне 2021 года. В нынешнем сезоне питерский клуб занимает 14-е место в Первой лиге с 24 очками.

«Конечно, нам тяжело бороться с «Зенитом». Про него же есть слоган: один город — одна команда. Клуб у нас молодой, и армия болельщиков пока не такая большая. Но надеемся, что будет прибавление. Всё зависит от нас, насколько успешно будем играть. Понятно, что «Зенит» — это «Зенит». Мы же можем создавать какие-то традиции для будущих задач и целей, чтобы на нас тоже обращали внимание в Петербурге. Официально мы представляем область, но и город отчасти тоже.

Я рад, что помог «Ленинградцу» подняться на уровень Первой лиги, хотя и не сразу это получилось. Первый год ушёл на ознакомление с командой и притирание друг к другу, но уже на второй мы достигли главной цели. Теперь перед нами стоит другая задача — сохранить команду в Первой лиге. А там будет видно. Пока амбиции находятся на этом уровне. Но это пока», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.