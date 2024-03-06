Кирьяков: сколько помню Смолова — всё время называли перспективным. Тюкавину надо уезжать

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко высказался о нападающих московского «Динамо». Он машинально назвал Фёдора Смолова перспективным, отметив, что так его называли на протяжении всей карьеры. Также Кирьяков отметил, что Константину Тюкавину стоит задуматься над переездом в европейские чемпионаты для собственного роста.

— Тюкавин, Смолов… Перспективные.

— Оба?

— Сколько помню Федю, его всё время называли перспективным. Таким он у меня и остался в голове. Оговорка по Фрейду. Тюкавин — интересный парень, задатки есть. Но чтобы расти дальше, нужно выходить на более высокий уровень.

— Уезжать в Европу?

— Я думаю, да.