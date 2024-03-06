Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: «Краснодар» подтянул штаны, считает деньги и трансферы рассматривает по-другому

Кирьяков: «Краснодар» подтянул штаны, считает деньги и трансферы рассматривает по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался об изменении трансферной политики «Краснодара». По его мнению, клуб стал аккуратнее подходить к расходам и подбирать новичков по оптимальному соотношению цены и качества футболиста.

«Интересен, да. Сейчас «Краснодар» уже не покупает дорогих игроков, как раньше. Клуб подтянул штаны, считает деньги и каждый трансфер рассматривает немного по-другому, чем раньше. Соотношению цена-качество стало уделяться ещё больше внимания», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Быки» набрали 39 очков и опережают на два очка действующего чемпиона — «Зенит».

Материалы по теме
«В тюрьме предложили поучаствовать в казни». Разговор начистоту с Сергеем Кирьяковым
Эксклюзив
«В тюрьме предложили поучаствовать в казни». Разговор начистоту с Сергеем Кирьяковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android