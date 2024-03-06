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Жена Валерия Карпина намекнула ему, какой подарок желает получить на 8 Марта

Жена Валерия Карпина намекнула ему, какой подарок желает получить на 8 Марта
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, намекнула мужу о том, какой подарок она хочет получить на 8 Марта. Карпина опубликовала пост в социальной сети.

Фото: Социальные сети

«Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 Марта, мне ничего не надо. Только твоя любовь и забота. Спасибо тебе «63» раза», — написала Дарья Карпина в социальной сети.

Отметим, что все буквы «О» в сообщении были заменены на логотип немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz.

55-летний тренер Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с перерывом с 2017 года. В сборной России — с 2021 года. Ранее в качестве тренера специалист работал в армавирском «Торпедо», испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».

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