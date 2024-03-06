«В каждой команде есть стукачи». Семшов — о слухах про драку с Габуловым

Бывший футболист «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал слухи о том, что у него была драка с голкипером Владимиром Габуловым. По словам Семшова, в каждой команде есть «стукачи», которые любят выносить внутренние конфликты на всеобщее обозрение.

«Была ли у меня драка с Габуловым? Вот я и говорю, всё раздувают. Как появляются слухи? Да в каждой команде есть стукачи, которые выносят ссору из избы. Да во всех командах», — сказал Игорь Семшов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Игорь Семшов успел поиграть за ПФК ЦСКА, «Крылья Советов», «Торпедо», «Зенит» и московское «Динамо». Также на его счету 56 матчей за сборную России по футболу.