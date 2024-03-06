Семшов: русским всегда было тяжело с контрактами, должны бесплатно играть за любовь клубу

Бывший российский футболист Игорь Семшов рассказал, как продвигались его переговоры с «Динамо» перед переходом в «Зенит».

«В конце сезона уже начали по контракту серьёзно разговаривать, потому что тоже это не дело. 2008 год, чемпионат Европы был. Всю жизнь можно играть за эмблемы, а дальше ты как-то будешь жить?

Просто тоже был случай, говорят, вот с иностранцами легче договориться по контракту, чем с тобой. Я говорю, ну, конечно, у них сумма одна, у меня другая, я за каждую копейку бьюсь.

Всегда ли так было с русскими игроками? Всегда. Всегда тяжело. Русские должны играть за любовь к клубу, и это должно быть бесплатно. Но мы-то тоже не вечные, мы же заканчиваем также с футболом», — сказал Семшов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».