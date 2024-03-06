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Кирьяков: готов встретиться с Рабинером, всё обсудить и пожать руки

Кирьяков: готов встретиться с Рабинером, всё обсудить и пожать руки
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о конфликте с журналистом Игорем Рабинером. Напомним, Кирьяков ударил Рабинера после одного из телеэфиров, при этом версии произошедшего от лица двух сторон разнятся. Рабинер утверждал, что его ударили за критику тренерской работы в одном из материалов. Кирьяков же говорил, что журналист оскорбил его лично, назвав нецензурными словами.

«У каждого своё видение, что тогда произошло: у меня своё, у него — своё. Мне кажется, неправильно делать из таких историй шоу, повышать себе рейтинги. Надо разбираться между собой, а не выносить всё наружу. Но столько времени уже прошло. Готов с ним встретиться, всё обсудить и пожать руки. С моей стороны никаких вопросов нет», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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