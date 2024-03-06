Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста Евгения Савина

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и экс-футболиста Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России», — приводит слова неназванного представителя суда «РИА Новости Спорт».

Напомним, в сентябре на экс-футболиста было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».