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Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте экс-футболиста Савина

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте экс-футболиста Савина
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Тверской суд Москвы 6 марта рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте блогера и экс-футболиста Евгения Савина по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что следственный комитет потребовал заочно арестовать Савина. В сентябре на экс-футболиста было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело, и спортсмену грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».

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