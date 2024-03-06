Кирьяков объяснил, почему игроком не перешёл в «Баварию», «Барселону» или «ПСЖ»

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков объяснил, почему в бытность игроком не перешёл в «Баварию», «Барселону» и «ПСЖ», хотя эти клубы проявляли к нему интерес.

«Были предложения. Приезжал агент по поручению «Пари Сен-Жермен». Встречались с ним в Страсбурге, в 60 км от Карлсруэ. Были варианты в Италии. «Барселона» интересовалась.

Мне звонили журналисты из Испании, Рексач, помощник Круиффа, приезжал на игру «Карлсруэ» меня смотреть. Из Испании звонили агенты, мы на ломаном английском общались. Сказал им: «Хорошо, делайте официальное предложение». Но до него дело не дошло. Я же в 1993 году вошёл в число номинантов на «Золотой мяч» — занял 21-е или 22-е место. У меня сохранилась вырезка из Bild Zeitung с фото листка, на котором расписывались кандидаты на усиление атаки в «Баварии». Кто-то из клуба слил журналистам эту бумагу. Так вот на первом месте там стоял Тони Йебоа из Франкфурта, а на втором — я. Кирстен, Клинсманн стояли ниже. Фёллер — зачёркнут. Не помню точно, кого они взяли. Как я понимаю, «Карлсруэ» сразу всем отказывал. О «Баварии» я позже только узнал», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.