Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков объяснил, почему игроком не перешёл в «Баварию», «Барселону» или «ПСЖ»

Кирьяков объяснил, почему игроком не перешёл в «Баварию», «Барселону» или «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков объяснил, почему в бытность игроком не перешёл в «Баварию», «Барселону» и «ПСЖ», хотя эти клубы проявляли к нему интерес.

«Были предложения. Приезжал агент по поручению «Пари Сен-Жермен». Встречались с ним в Страсбурге, в 60 км от Карлсруэ. Были варианты в Италии. «Барселона» интересовалась.

Мне звонили журналисты из Испании, Рексач, помощник Круиффа, приезжал на игру «Карлсруэ» меня смотреть. Из Испании звонили агенты, мы на ломаном английском общались. Сказал им: «Хорошо, делайте официальное предложение». Но до него дело не дошло. Я же в 1993 году вошёл в число номинантов на «Золотой мяч» — занял 21-е или 22-е место. У меня сохранилась вырезка из Bild Zeitung с фото листка, на котором расписывались кандидаты на усиление атаки в «Баварии». Кто-то из клуба слил журналистам эту бумагу. Так вот на первом месте там стоял Тони Йебоа из Франкфурта, а на втором — я. Кирстен, Клинсманн стояли ниже. Фёллер — зачёркнут. Не помню точно, кого они взяли. Как я понимаю, «Карлсруэ» сразу всем отказывал. О «Баварии» я позже только узнал», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«В тюрьме предложили поучаствовать в казни». Разговор начистоту с Сергеем Кирьяковым
Эксклюзив
«В тюрьме предложили поучаствовать в казни». Разговор начистоту с Сергеем Кирьяковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android