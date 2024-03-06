Дмитрий Кузнецов: Мусаев великолепно дебютировал за ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о дебюте новичка армейцев, форварда Тамерлана Мусаева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Напомним, 22-летний нападающий отметился голом на 81-й минуте.

«Мусаев забил гол, причём очень качественно исполнил в ближний угол из-под игроков. У ЦСКА есть ротация. И игроки, которые находятся в ротации, сидят и ждут своего шанса. А когда выходят и забивают, естественно, сразу получают шанс играть в основном составе. Давайте дождёмся следующей игры, посмотрим, как Мусаев проявит себя. Ну а пока что у него великолепный дебют», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев перешёл в ЦСКА из «Балтики» в январе этого года за € 300 тыс. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.