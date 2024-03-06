Кирьяков: в середине 1990-х у России была топ-сборная. Нужно было просто не мешать

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о потенциале национальной команды России образца середины 1990-х годов.

«Согласен ли с тем, что в середине 1990-х была сильнейшая сборная России в истории? В 1992-м ещё оставалась группа игроков на сходе, а в 1994-1996 годах у нас была топ-сборная. Топ-игроки. Все по отдельности играли в больших чемпионатах и не просто подыгрывали другим, а сами были лидерами своих клубов. Их нужно было только правильно организовать, расставить, нужные слова сказать — и всё. Помните, что сказал дель Боске после очередной победы Испании? «Моя главная задача здесь — не мешать. Они сами разберутся». Так и в той сборной России тренеру нужно было создать хороший микроклимат, обеспечить условия для качественной подготовки, расставить футболистов — и отойти немного в сторону», — сказал Кирьяков и интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.