Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» связалась с Микелем Артетой — Relevo

«Барселона» связалась с Микелем Артетой — Relevo
Комментарии

Руководство каталонской «Барселоны» связалось с главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой. Об этом сообщает Relevo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

По сведениям источника, Жоан Лапорта (президент каталонцев) и Деку (спортивный директор команды) высоко оценивают потенциал Артеты. Несмотря на то что испанский специалист несколько недель назад сказал, что не уходит, «Барселона» всё равно позвонила ему. Однако сделка по приглашению Микеля в стан сине-гранатовых считается очень сложной из-за контракта Артеты с «Арсеналом» до 2025 года.

Напомним, в конце января Хави, нынешний главный тренер сине-гранатовых, заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в связи с тем, что клубу нужен новый вектор развития.

Материалы по теме
Хави может быть уволен в случае поражения от «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android