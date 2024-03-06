«Барселона» связалась с Микелем Артетой — Relevo

Руководство каталонской «Барселоны» связалось с главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой. Об этом сообщает Relevo.

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По сведениям источника, Жоан Лапорта (президент каталонцев) и Деку (спортивный директор команды) высоко оценивают потенциал Артеты. Несмотря на то что испанский специалист несколько недель назад сказал, что не уходит, «Барселона» всё равно позвонила ему. Однако сделка по приглашению Микеля в стан сине-гранатовых считается очень сложной из-за контракта Артеты с «Арсеналом» до 2025 года.

Напомним, в конце января Хави, нынешний главный тренер сине-гранатовых, заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в связи с тем, что клубу нужен новый вектор развития.