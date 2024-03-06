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В ЦСКА заявили о принципиальной договорённости по продлению контракта с Чаловым

В ЦСКА заявили о принципиальной договорённости по продлению контракта с Чаловым
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы достигли принципиальной договорённости по продлению контракта с нападающим Фёдором Чаловым.

«Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет ещё много, так как Фёдор – один из сильнейших российских игроков, тут всё объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договорённости достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», – сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, контракт Фёдора Чалова с ЦСКА истекает в декабре текущего года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету форварда 19 матчей, восемь голов и три голевые передачи.

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