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Аршавин ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Чалову

Аршавин ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Чалову
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном интересе санкт-петербургского клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«Зенит» будет атаковать Чалова? Я не знаю. Мы обычно ждём, когда контракт заканчивается. Насколько я знаю, приоритет Феди – уехать за границу», – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Контракт форварда с армейцами истекает в конце этого года.

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