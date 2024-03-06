«Спортинг» — «Аталанта»: итальянцы сравняли счёт благодаря голевой передаче Миранчука
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются португальский «Спортинг» и итальянская «Аталанта». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. На момент написания новости счёт в игре равный — 1:1.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2024, среда. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
1 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Паулинью – 17' 1:1 Скамакка – 39'
На 17-й минуте Паулинью открыл счёт на табло и тем самым вывел португальский клуб вперёд. Под занавес первого тайма, на 39-й минуте, клуб из Италии восстановил равновесие на табло. У «Аталанты» забил Джанлука Скамакка. Отметим, что голевую передачу на Скамакку отдал полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который вышел в основном составе гостей.
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