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Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: моя цель — попасть в АПЛ

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: моя цель — попасть в АПЛ
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Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев рассказал, что нацелен попасть в будущем в английскую Премьер-лигу.

«Для меня Канте — кумир как в жизни, так и в футболе. Скромный и адекватный человек, никогда себя не ставит выше команды. Любимый чемпионат – АПЛ, а любимый клуб – «Челси»? Я люблю АПЛ. Моя цель – играть там, попасть в Премьер-лигу рано или поздно. Но нравится мне «Манчестер Юнайтед». Почему? Как-то с детства пошло – восхищался Криштиану Роналду. А ещё мне нравились «Реал» и «Милан», – приводит слова Рахмоналиева «БИЗНЕС Online».

Напомним, летом 2022 года «Рубин» объявил о подписании контракта с узбекским полузащитником Умарали Рахмоналиевым. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне 20-летний футболист из Узбекистана принял участие в 14 матчах во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.

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