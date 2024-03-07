«Манчестер Сити» не проигрывает в Лиге чемпионов с мая 2022 года

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда всё ещё не проигрывает в самом престижном европейском клубном турнире с мая 2022 года.

В последний раз в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступал 4 мая 2022 года. Это произошло в ответной игре 1/2 финала с «Реалом» — 1:3 (после дополнительного времени). На протяжении последующих 21 матча турнира «горожане» обыгрывали такие команды, как дортмундская «Боруссия» (2:1), «Копенгаген» (5:0), «Севилья» (4:0, 3:1), «Лейпциг» (7:0, 3:1, 3:2), «Бавария» (3:0), «Реал» (4:0), «Интер» (1:0), «Янг Бойз» (3:1, 3:0) и «Црвена Звезда» (3:1, 3:2). Также подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0), дортмундской «Боруссией» (0:0), «Баварией» (1:1), «Реалом» (1:1) и «Лейпцигом» (1:1).

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.