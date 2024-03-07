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«Манчестер Сити» не проигрывает в Лиге чемпионов с мая 2022 года

«Манчестер Сити» не проигрывает в Лиге чемпионов с мая 2022 года
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В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда всё ещё не проигрывает в самом престижном европейском клубном турнире с мая 2022 года.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

В последний раз в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступал 4 мая 2022 года. Это произошло в ответной игре 1/2 финала с «Реалом» — 1:3 (после дополнительного времени). На протяжении последующих 21 матча турнира «горожане» обыгрывали такие команды, как дортмундская «Боруссия» (2:1), «Копенгаген» (5:0), «Севилья» (4:0, 3:1), «Лейпциг» (7:0, 3:1, 3:2), «Бавария» (3:0), «Реал» (4:0), «Интер» (1:0), «Янг Бойз» (3:1, 3:0) и «Црвена Звезда» (3:1, 3:2). Также подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0), дортмундской «Боруссией» (0:0), «Баварией» (1:1), «Реалом» (1:1) и «Лейпцигом» (1:1).

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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