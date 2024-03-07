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Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» Мадрид в четвёртый сезон подряд выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид в четвёртый сезон подряд выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
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7 марта ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой из Италии. Игра началась в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась вничью — 1:1. В первом матче, который 13 февраля прошёл в Германии, «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 1:0. По сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, «Реал» Мадрид в четвёртый сезон подряд выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Карло Анчелотти дошли до полуфинала ЛЧ.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    
Календарь Лиги чемпионов
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