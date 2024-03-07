«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в европейских турнирах

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«Манчестер Сити» стал первой командой в истории крупных европейских турниров, забившей 3+ голов в девяти домашних матчах подряд, сообщает OptaJoe в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. В составе победителей забивали Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» завершил групповой этап Лиги чемпионов на первом месте, одержав шесть побед в шести матчах.

Финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». «Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финальном матче прошлого года команда обыграла «Интер» со счётом 1:0.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: