Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в европейских турнирах

«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в европейских турнирах
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории крупных европейских турниров, забившей 3+ голов в девяти домашних матчах подряд, сообщает OptaJoe в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. В составе победителей забивали Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» завершил групповой этап Лиги чемпионов на первом месте, одержав шесть побед в шести матчах.

Финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». «Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финальном матче прошлого года команда обыграла «Интер» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Хавбек «Сити» получил жуткую травму. А Холанд размялся в ЛЧ перед «Ливерпулем». Видео
Хавбек «Сити» получил жуткую травму. А Холанд размялся в ЛЧ перед «Ливерпулем». Видео

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом:

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android