«Одно дело — результат, другое — то, как ты играешь». Кроос — о выходе «Реала» в 1/4 ЛЧ

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничейный результат в игре с «РБ Лейпциг» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» играл очень хорошо и здорово защищался. Благодаря своей защите они могли проводить хорошие контратаки. Мы знали, что их быстрый выход из обороны может быть опасным для нас. Но постарались не дать им много пространства.

В перерыве мы были довольны результатом, но не тем, как мы играли. Второй тайм был немного лучше, но всё же не так хорош. Мы не очень хорошо справились с этой игрой. Одно дело — результат, другое — то, как ты играешь. Но в конце концов, мы в четвертьфинале», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.

Отметим, по сумме двух встреч испанский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Реал» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

Кроос («Реал Мадрид») исполняет кручëный дальний удар: