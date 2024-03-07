Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, нападающий «Баварии» Гарри Кейн, швейцарский защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи и венгерский игрок «РБ Лейпциг» Вилли Орбан.

Мбаппе в матче с «Реалом Сосьедад» оформил дубль, Кейн также отметился двумя забитыми мячами в игре с «Лацио». На счету защитника Орбана один забитый мяч в ворота «Реала», который принёс ничейный результат немецкой команде. Аканджи забил первый мяч команды в игре с «Копенгагеном».

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» (1:2), «Реал» — «РБ Лейпциг» (1:1), «Бавария» — «Лацио» (3:0), «Манчестер Сити» — «Копенгаген» (3:1).

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: