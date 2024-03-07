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Гвардиола назвал фактор, который может помочь «Манчестер Сити» выиграть все титулы

Гвардиола назвал фактор, который может помочь «Манчестер Сити» выиграть все титулы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трофеях после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

«Чтобы выиграть титулы, нам нужны все игроки, которые есть в распоряжении. Для победы мы должны использовать все ресурсы, в том числе и игроков, которые обычно получают не так много времени на поле.

Я очень доволен выступлением наших игроков. Люди могут ожидать многого, но я знаю, насколько это сложно — играть под давлением. Я не мог требовать большего от своих игроков», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, «Манчестер Сити» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

Напомним, команда Гвардиолы является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале прошлого года «Интер» (1:0).

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Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве:

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