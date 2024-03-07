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Гвардиола ни разу не выбывал из плей-офф ЛЧ после победы в первом матче на выезде

Гвардиола ни разу не выбывал из плей-офф ЛЧ после победы в первом матче на выезде
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В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Благодаря этой победе команда Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

Таким образом, главный тренер горожан Хосеп Гвардиола ни разу не выбывал из плей-офф ЛЧ после победы в первом матче на выезде. В первой встрече 1/8 финала турнира с «Копенгагеном» «Манчестер Сити» также одержал победу (3:1).

Ранее на групповом этапе «Манчестер Сити» обыграл по оба раза сербскую «Црвену Звезду» (3:1 дома, 3:2 в гостях), швейцарский «Янг Бойз» (3:0 дома, 3:1 в гостях) и немецкий «РБ Лейпциг» (3:2 дома, 3:1 в гостях).

Отметим, «Манчестер Сити» будет ожидать своего соперника по дальнейшему раунду турнира, который определится путём жеребьёвки 15 марта 2024 года.

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